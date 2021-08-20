قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القانون الذي تعمل به الوزارة منذ 1981 يُحدِّد ماهية امتحانات الدور الثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "أنا عن نفسي، عاوز أغير القانون، ونأمل أن نفعل ذلك في مجلس النواب".

ورأى شوقي، أنه يجب منح فرصة الاجتهاد وتكرار المحاولة للطلاب في النظام التعليمي الجديد، لافتًا إلى أن الوزارة قدّمت مقترحًا في هذا الشأن لكن جدالًا حدث في مجلس الشيوخ فتعطّل الأمر.

وأشار إلى أنه من الممكن دراسة هذا المقترح في الفترة المقبلة في ضوء التجربة الجديدة، مجدّدًا التأكيد على أن المادة 28 من القانون تنص على أن الدور الثاني يكون على مادة أو مادتين للراسب على الأكثر، ويخوض الامتحان بنسبة 50% من الدرجة.

وأكد الوزير أنه لا يمانع أن يخوض الطلاب امتحان الدور الثاني بدرجة كاملة، لكنّ شدّد على عدم جواز تنفيذ هذا الأمر في وجود القانون بنصه الحالي.

وتابع: "اللي عاوز ياخد دور ثاني بـ5 أو 6 مواد يُطلق عليه التحسين، لكن مجلس الشيوخ رفض الأمر، فسحبنا المقترح من أجل إعادة صياغته مرة أخرى في ضوء الملاحظات أو سوء الفهم".