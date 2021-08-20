 مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم الرسوم المتحركة PAW Patrol - بوابة الشروق
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مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم الرسوم المتحركة PAW Patrol


نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 5:01 م
في إطار من المغامرات العائلية، تطلق فور ستار فيلمز فيلم الرسوم المتحركة Paw Patrol في دور العرض المصرية.

يدور الفيلم حول رايدر وفرقة الجراء التي تحاول حماية مدينة المغامرات من مخطط عدوهم اللدود، العمدة هامدينجر، التي تهدف إلى نشر الفوضى في المدينة.

الفيلم من إخراج وتأليف كارل بانكر، كما يشاركه في الكتابة كلًا من بوب بارلين وبيلي فروليك مؤلف فيلم الرسوم المتحركة الشهير Madagascar، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من المشاهير أبرزهم كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع، والمذيع الشهير جيمي كيميل، ويارا شهيدي، ولاين أرميدتج، وداكس شيبرد، وويل بريسبان.


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