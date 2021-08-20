أكبر طالبة ثانوية عن رسوبها في الفرنساوي: «افتكرت الامتحان 3 ساعات وطلع ساعتين»

روت هناء موسى، أكبر طالبة ثانوية عامة، تجربتها في الحصول على الشهادة، رغم أنها تبلغ 41 عامًا، وهي أم لخمسة أطفال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة كان حلمًا بالنسبة لها، مؤكدة أن كانت تتمنى مسبقًا أن تحصل على تعليم عالٍ لكن "الظروف" لم تساعدها في ذلك.

وأضافت هناء، أنها ظلّت تفكّر في الأمر حتى بعد زواجها، فحرصت تنفيذ حلمها حتى النهاية.

وتحدثت عن سبب رسوبها في امتحان اللغة الفرنسية، قائلة إن الوقت خدعها، إذ كانت تعتقد أن الامتحان مدته ثلاث ساعات أسوة ببقية المواد، لكن تبين أن مدة الامتحان ساعتان فقط.

وأشارت هناء، إلى أن أجابت في ورقة الأسئلة، لكنّها لم تتمكن من نقل جميع الإجابات لـ"البابل شيت".

وأكّدت أن زوجها كان داعمًا لها بقوة من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة، مرجعة الفضل لها فيما حقّقته.