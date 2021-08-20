بايدين بصدد توضيح جهود إدارته لنقل الأمريكيين والمتعاونين معهم من أفغانستان

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من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن آخر المستجدات بشأن جهود إدارته لنقل المواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين عملوا مع الأمريكيين وسط أدلة متزايدة على أن طالبان تقوم بقمع المعارضة في أفغانستان، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

ويأتي إعلان بايدن المقرر الإدلاء بها في الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) بتوقيت واشنطن، وسط جهود متواصلة من قبل البيت الأبيض للدفاع عن الانسحاب الأمريكي الفاشل وتقارير عن قيام طالبان بعمليات انتقامية، حتى بعد قدمت قيادتها وعودا بالعفو.

ومع تسريع الجهود العالمية لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقد اجتماع طارئ بعد ظهر يوم الجمعة بشأن هذه المسألة.

كما تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو اليوم الجمعة، وسط استمرار الأزمة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي " ناتو" التطورات في وقت لاحق اليوم.

وسيطرت "طالبان" الأحد الماضى على كابول، خلال أقل من 10 أيام، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.