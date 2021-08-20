الآلاف في ألمانيا يتلقون جرعات احترازية من لقاح كورونا بعد الخوف من تطعيمات المحلول الملحي

قالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة، إن أكثر من 3300 شخص في شمال ألمانيا ربما تلقوا محلولا ملحياً بدلا من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمكنوا منذ ذلك الحين من الحصول على جرعة فعلية من اللقاح.

كما تم تحديد أكثر من 6000 موعد لإعادة التطعيم في مراكز التطعيم، وفقا لمقاطعة فريزلاند.

وتعين على ما يقرب من 10 آلاف شخص في المنطقة تلقي دورة أخرى من اللقاحات كإجراء وقائي بعد أن اعترفت ممرضة بملء ست حقن بمحلول ملحي في مركز التطعيم المحلي . ولم تستبعد الشرطة إمكانية ملء المزيد من المحاقن للقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالمحلول الملحي.

واعترف مدير المنطقة سفين امبروسي بالمخاوف بشأن المخاطر المحتملة الناجمة عن التطعيم بجرعة ثالثة أو رابعة بلقاح فيروس كورونا وقال إن المنطقة سترسل رسائل معلوماتية في غضون الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مكتب الصحة في الولاية ماتياس بولز إن عمليات إعادة التطعيم تم تنسيقها مع وكالة مكافحة الأمراض في البلاد والمعهد المسؤول عن سلامة اللقاحات في مرحلة مبكرة. وأضاف "يمكننا أن نشعر تماما بأننا في الجانب الآمن هناك".

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود دراسات واسعة حول التطعيم بالجرعة الثالثة أو الرابعة، إلا أن مثل هذه الجرعات المتابعة "لا ينبغي اعتبارها حرجة".

كما أكد بولز أنه لم يتم إجبار أي شخص على إعادة تطعيمه وأنه اتيحت الفرصة لكل شخص متضرر لاختيار الحصول على الجرعات المعززة.



