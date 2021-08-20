 وزير الخارجية الروسي يحدد شروط بلاده للاعتراف بحركة طالبان - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يحدد شروط بلاده للاعتراف بحركة طالبان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 11:03 م

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن الشروط التي ستعترف موسكو بموجبها بحركة طالبان بصفتها السلطة الشرعية في أفغانستان.

وأضاف في تصريح صحفي نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، عقب محادثات الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية: "ثمة حقائق على الأرض يعترف بها الجميع. إنه أمر واقع، وكل الأمور الأخرى تتوقف على إذا ما كانت طالبان ستتصرف وفقا لتصريحاتها وتعهداتها ووعودها".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي أكد أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان بأكملها تقريبا أمر واقع يجب مراعاته، مشددا على ضرورة تفادي تفكك الدولة الأفغانية.

وحول ما إذا كانت روسيا تنوي استقبال اللاجئين من أفغانستان، أكد وزير الخارجية: "ننطلق حصرا من التزاماتنا الدولية في إطار القانون الإنساني الدولي".

جدير بالذكر أن طالبان محظورة ومدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا.

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