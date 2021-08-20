قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن أكثر من عشرة ملايين مواطنو سجّلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن عدد من حصلوا على اللقاح حتى الآن تخطى خمسة ملايين مواطن، مؤكدًا أن معدل التلقيح يزداد بشكل يومي.

وأوضح أن الوزارة تعمل في اتجاهين، أحدهما حل أزمات المسافرين للخارج مع تسريع وتيرة تلقيح المواطنين في الداخل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مستشار الوزيرة، إلى أن هناك فرقًا متنقلة تتوجه للمصانع والشركات والتجمعات السكانية والمصالح الحكومية لتلقيح المواطنين ضد كورونا، مؤكدًا أن الدولة تنفّذ خطة شاملة لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت الخميس قبل الماضي، تلقي 100 ألف و 224 مواطنًا جرعات لقاح فيروس كورونا خلال ذلك اليوم فقط.