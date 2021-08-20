وصلت الحرب الطويلة في أفغانستان إلى نقطة تحول قوية، في 6 أغسطس الماضي، عندما استولى مقاتلو طالبان على زارانج، وهي بلدة حدودية يبلغ عدد سكانها حوالي 63 ألف نسمة على الحدود الأفغانية الإيرانية، على الرغم من أن زارانج هامشيًا جغرافيًا وسياسيًا، إلا أنه كان أول مركز إقليمي يسقط خلال شهر من التقدم السريع، ثم استطاعوا السيطرة على كابل في يوم 15 من نفس الشهر.



ونقلت وكالات الأنباء العالمية صوراً ومقاطع فيديو مختلفة لمطارات أفغانستان ومحاولة سفر الكثيرين هرباً من الوضع الحالي، وقدم الباحث الأفغاني حنيف سوفيزادا، الذي يعمل في مركز دراسات أفغانستان بجامعة نبراسكا أوماها، سردًا عن كفاحه لمغادرة أفغانستان والعقبات المستحيلة وغير المنطقية التي كان عليه التغلب عليها من أجل الفرار، بحسب موقع كذا كونفيرزيشن.



ويروي سوفيزادا أنه كان في كابول عندما اندلعت كل هذه الأحداث، وعندما ذهب إلى المطار للسفر من كابول يوم الأحد، وهو اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابل، كان مشتتاً ولا يستطيع الوصول إلى أحد أو تحديد موقع القوات الأمريكية ليساعدوه على عملية الإجلاء.



ذهب سوفيزادا إلى السفارة الأمريكية قبل المطار لكنه لم يجد أحداً هناك، لأنهم قد نقلوا سفارتهم بالكامل إلى مطار حامد كرزاي الدولي، وبعد ساعات من المشقة والقلق تمكن من دخول المطار، على حد وصفه.



ملأ الباحث طلب الإخلاء عبر الإنترنت، وأراد مقابلة فريق الإخلاء لشرح حالته، وعندما وصل إلى المطار، كان كل شيء فوضويًا، حيث يوجد طائرة مدنية واحدة فقط، وعلما وقتها أنها كانت مخصصة لإجلاء المسؤولين الأفغان، حتى بعض الأشخاص الذين لديهم تذاكر صالحة للسفر تم إلغاء سفرهم، واستبدلوا بمسؤولين رفيعي المستوى.



يقول سوفيزادا: "الناس مثلي شعروا بالصدمة والخوف من تطور الوضع، لذلك بحثت لأكثر من ساعتين للعثور على أمريكيين وبفضل موظف في المطار أخبرني عن مكانهم، وبعد الانتظار لعدة ساعات، قابلت جنديًا أمريكيًا وتوسلت إليه أن يخليني ولقد ساعدني بالفعل، ولكن مع زيادة الفوضى وتوافد الأعداد كانت تقل فرصتي ويزداد القلق، قضيت الليلة بأكملها سهراً وأطلب من الجنود السماح لي بالإخلاء ولكن لم يستمع لي أحد وكان علي البقاء مستيقظاً للصباح وجائعاً ومتعباً للغاية".



تعرف سوفيزادا على أشخاص أفغانيين ممن يحملون الجنسية الألمانية والإنجليزية والأمريكية مثله، وبعد محاولات أتيحت لهم الفرصة التحدث مع أحد مشاة البحرية لشرح حالتهم، وبعد الاطلاع على الوثائق، منحوا إشارة خضراء لفصلهم عن بقية الأشخاص، وتوجهوا إلى البوابة الشمالية للقاعدة الأمريكية وانتظروا 9 ساعات أخرى حتى يحين موعد ركب الطائرة، وبعد حوالي 35 ساعة، أتيحت لسوفيزادا الفرصة للسفر إلى واشنطن العاصمة، في رحلة تجارية خاصة مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي.