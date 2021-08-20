قصف جوي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

أطلقت الدفاعات الجوية السورية عدداً من الصواريخ باتجاه مناطق جنوب وغرب العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الخميس .

وقال سكان يعيشون في مناطق جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم شاهدوا عدداً من الصواريخ أطلقها الجيش السوري باتجاه مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق وأن عدداً منها دمر أهدافا في الجو وشاهدوا صواريخ وهي تنفجر ".

وأكد السكان أنهم شاهدوا عدداً من الصواريخ وهي تسقط في مناطق جنوب العاصمة وأن السنة النيران انطلقت من المواقع التي تعرضت للقصف ، وأن الدفاعات الجوية السورية أطقت أكثر من عشرة صواريخ للتصدي للصواريخ التي استهدفت محيط العاصمة .

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية في وقت سابق إن " الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق ".