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تقرير: اختفاء شخصيات بالحكومة الأفغانية السابقة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 4:42 م
ذكر تقرير إعلامي أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المخلوعة اختفوا.

وذكر العديد من الأقارب أن مشرعين سابقين اختفوا أو ربما تم احتجازهم من قبل المتشددين الإسلاميين.

كان عبد الولي وحيد زاي، الحاكم السابق لإقليم لغمان ولطف الله كمران، قائد الشرطة السابق بالإقليم قد استسلما لحركة طالبان قبل خمسة أيام، لكن مازالا في سجن طالبان، طبقا لما ذكره أقارب، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.  

وأضاف التقرير أن محمد هاشم جلجي، قائد الشرطة السابق بإقليم غزني، مفقود أيضا.

كانت حركة طالبان قد تعهدت سابقا بالعفو عن جميع هؤلاء الذين عملوا لصالح الحكومة السابقة.

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