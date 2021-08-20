طالب يبدي ندمه على طعن معلم في السويد

اعترف طالب يبلغ من العمر 15 عاما في السويد بطعن معلم في مدرسته في بلدة إسلوف، مما أسفر عن تعرضه لإصابات خطيرة.

وقال محامي الطالب في تصريحات لوكالة "تي تي" للأنباء اليوم الجمعة إنه ندم بشدة على ارتكاب الهجوم ولم يقصد قتل المعلم.

ويواجه الطالب تهمة الشروع في القتل بعد ما تردد بشأن ذهابه إلى المدرسة مرتديا قناعا أمس الخميس وطعن المعلم.

وأدى الهجوم إلى حالة من الذعر بين الطلاب الآخرين، حيث قفز العديد منهم من النوافذ خوفا، ألا أنه لم يصب أحد منهم.

وسرعان ما احتجزت الشرطة الطالب.

ولم يدل مكتب المدعي العام بأي معلومات بخصوص الدافع وراء الجريمة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المعلم، وهو في الأربعينيات من عمره، حالته مستقرة.



