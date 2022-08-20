رئيس بيت العائلة المصرية يوضح تفاصيل اختفاء طالبة مصرية في برلين

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إنه تابع اليوم منشورًا على مجموعات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اختفاء طالبة مصرية في العاصمة الألمانية برلين، مشيرًا إلى أن الإعلاميين تواصلوا معه للوقوف على حقيقة الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه أجرى اتصالات فورًا للعثور على الفتاة، أولها بالسفير المصري في برلين خالد جلال، موضحًا أن السفير طلب منه استمرار التواصل الدائم بينهما.

ولفت إلى أنه اتصل بعد ذلك بوزارة الهجرة، وأبلغهم باختفاء الطالبة، متابعًا: «تواصلت مع أصدقائي في ألمانيا، الذين تواصلوا مع صديقة لها وعلموا بعنوانها، ثم استطعنا معرفة اسمها وفقًأ للمعلومات الأولية وهو (آيات)».

وذكر رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن أحد المصريين توجه إلى الغرفة التي تقيم بها الفتاة واتصل بالمسؤول عن المكان، حتى يقفون على حقيقة تواجد الطالبة بالداخل، قائلًا إن الشخص تواصل بعدها مع السفارة، وأبلغ الشرطة لفتح المنزل، لكنهم لم يجدوها بداخله.

وأشار إلى أن السفارة تواصلت مع الشرطة للبحث عن الفتاة، وتوصلوا إلى أنها موجودة في مستشفى تعالج، لأن حالتها النفسية كانت متوترة في الفترة الماضية، معقبًا: «تعاني تقريبًا من حالة نفسية، واطمأننت أنها على قيد الحياة».

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الوصول للطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة حاليا قيد العرض الطبي للاطمئنان على صحتها وتقوم السفارة المصرية ببرلين بمتابعة الموقف.