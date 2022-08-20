 الحالة الثانية في أقل من 24 ساعة.. صاعقة رعدية تقتل طفلا بالسعودية (فيديو) - بوابة الشروق
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الحالة الثانية في أقل من 24 ساعة.. صاعقة رعدية تقتل طفلا بالسعودية (فيديو)

وكالات
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:07 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:07 م

لقي طفل سعودي مصرعه، بعدما أصابته "صاعقة رعدية" في محافظة صبيا بمنطقة جازان، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من وفاة شاب من المحافظة ذاتها لنفس السبب.

وتوفي الطفل عندما ضربته الصاعقة أثناء وجوده في مزرعة ذويه خلال الأمطار التي شهدتها محافظة صبيا.

وفي اليوم نفسه في محافظة صبيا، ضربت صاعقة رعدية شابا سعوديا أمام ذويه فلقي مصرعه في الحال.

وكان الشاب يرعى الأغنام وفي طريقه للعودة للمنزل هربا من الأمطار، عندما أصابته الصاعقة، وفشلت محاولات أسرته لإنقاذه.

 

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد حالة الطقس في جازان، وظهر خلالها "أمطار وصواعق رعدية".

وشهدت محافظة جازان، الجمعة، هطول أمطار وصواعق رعدية متفرقة، ما تسبب في وقوع عدة حوادث.

وتسببت الأمطار في انهيار صخري بفيفا، ما أدى إلى "إتلاف بعض المنازل والمركبات".

 

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