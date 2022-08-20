الكهرباء تتوجه بنصائح للمواطنين لتجنب حدوث ماس كهربائي في المنزل

توجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمجموعة من النصائح للمواطنين من أجل تلافي حدوث ماس كهربائي، قد يتسبب فيما بعد في حدوث حرائق أو مشكلات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن النصائح تشمل مراجعة الدوائر الكهربائية أو الشبكة الداخلية، والتأكد من أن الأحمال الكهربائية داخل المنزل والمكان، تناسب الشبكة الموصلة.

وشدد على أهمية التأكد من أن الأجهزة الكهربائية الموصلة على إحدى الشبكات، مناسبة للأحمال الموجودة، لافتًا إلى أهمية متابعة لوحة المفاتيح الكهربائية الموجودة داخل المنزل، وعدم تعرضها لأي تلف.

ونوه متحدث الكهرباء، إلى أن حدوث ماس كهربائي أو مشكلة بالمفتاح داخل لوحة التوزيع، بمثابة تحذير عن وجود مشكلة ما، مناشدًا المواطنين الاستعانة بفني متخصص، حتى يراجع المفتاح والوقوف على حقيقة المشكلة.

وناشد المواطنين عدم شراء الكابلات أو الأسلاك رخيصة الثمن، لأنها قد تتسبب في مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أهمية التأكد من مناسبة السلك الذي يغذي الجهاز الكهربائي للأحمال الخاصة به، وخاصة التكييف.

وحذر من أن وجود أي سخونية في كابل الكهرباء، يعني وجود أحمال زائدة، مضيفًا: «المشترك لو سخن فالأمر يعني أنه غير مناسب للأحمال الموجودة، وأي جهاز كهربائي لا أحتاجه أفصله من مصدر الكهرباء لأنه يقلل الاستهلاك ويحمي المواطن».

وأشار إلى خطورة ترك فيشة الشواحن وغلاية المياه الكهربائية والدفايات في القابس الكهربائي؛ لأنها قد تؤدي إلى حريق لو حدث ماس، مستشهدًا بحوادث حرائق الدفايات التي تحدث في الشتاء.