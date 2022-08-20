نائب يتقدم بطلبات لرئيس الوزراء لتقسيط توصيل الغاز الطبيعي في منازل مدينة الأمل

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعدة طلبات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على تفعيل تقسيط توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل بمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا)، حيث تم الانتهاء من توصيلات الغاز بالمدينة، فيما لم يتم توصيله لبعض المنازل التي تحتاج إلى تفعيل إطار التقسيط.

وأشار النائب في الطلب، إلى أن العديد من المناطق التي وصلها الغاز الطبيعي إلى الشوارع الرئيسية، بينما يتكلف المواطنون التوصيل لمنازلهم مما يمثل تكلفة عالية على عدد كبير منهم.

وأكد أن تقسيط مبالغ توصيل الغاز للمنازل يساهم في زيادة عدد المشتركين، ويأتي أيضا في ضوء خطة الدولة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل.

وأوضح أن العديد من المناطق على مستوى الجمهورية أيضًا تواجه مشكلة في تكاليف توصيل الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات من الشركات العاملة في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تقوم هذه الشركات بدورها في تخفيض تكاليف التوصيل.

ولفت إلى أن عمليات التقسيط للمواطنين أحد الحلول، لاسيما وأن هناك العديد من الأهالي على استعداد للتوصيل، إلا أن ارتفاع الأسعار وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تمنعهم من الانتفاع بهذه الخدمات.

وشدد على ضرورة أن يكون التقسيط بدون فوائد، وعلى مدة مقبولة يستطيع من خلالها المواطنين الوفاء بالأقساط الشهرية دون تحملهم أعباء إضافية.