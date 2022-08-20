خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
السبت 20 أغسطس 2022
11:56 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
الكنيسة الأرثوذكسية توضح ملابسات حريق كنيسة مارجرجس جزيرة بدران
فيديو.. وزيرة الهجرة: الطالبة المصرية المختفية في برلين بصحة جيدة الآن
محمود محيي الدين: مصر قادرة على تحويل مخرجات مؤتمر المناخ من التعهد للتنفيذ
كتاب أفول الغرب.. رئيس تحرير جريدة الأزهر يرد على منتقدي صورة الإمام الأكبر
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
تقرير فرنسي: مياه بعض أنهار أوروبا الكبرى تنخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ مئات الأعوام
انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 39 ألفا و762 سريرا
الجزائر تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
وكيله يُجيب.. هل قدم الزمالك عرضا لضم محمود جاد؟
كفيتوفا تهزم كيز وتصعد لنهائي بطولة سينسيناتي للتنس
إيمين يفوز على أوتريخت في الدوري الهولندي
رأي
فن
عمر خيرت عم موسيقى المهرجانات: منقدرش نمنع أي حد عاوز يعمل فن
زوج نسرين طافش بعد أنباء انفصالهما: زوجتي وست الستات كلها
عمر خيرت: كرست عمري للموسيقى وحبها واستغلال الموهبة التي حباني الله بها
مدحت صالح يبدأ حفلة محكي القلعة بأغنية «برمي السلام»
مال وأعمال
أعمال
مواطن
فيديو.. مساعد وزير الإسكان: لا تفاوض مع سكان جزيرة الوراق في تلك الحالة
مستشار وزير التموين: اتجاه لمد فترة تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات مجددا
الأوكازيون الصيفى.. تخفيضات كبيرة وإقبال محدود
حوادث وقضايا
غرق شاب وإصابة 4 بينهم سائحة في حوادث متفرقة بجنوب سيناء
راعي كنيسة مارجرجس جزيرة بدران بشبرا: ولا ورقة اتحرقت
السيطرة على حريق نشب بمصنع خردة في ميت حلفا بالقليوبية
الحماية المدنية: النيران اندلعت في «شجر جاف