تأييد حكم الإعدام على الطالب المتهم بقتل مدرسة في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأييد حكم الإعدام على الطالب المتهم بقتل معلمة بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك فور ورود الرأي الشرعي في إعدامه من مفتي الجمهورية، بعدما قام المتهم بقتل المجني عليها لسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن كمن في ‏مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة ‏وذبحها وهي صائمة، وسرق مصوغاتها وهرب‎ .‎



عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية كلا من المستشارين ‏خالد ‏السعدني وخالد الزناتي وشعبان إبراهيم غالي، وسكرتارية ‏سامح إبراهيم الموفي وأحمد عاشور الدريني وتامر عبدالمعبود المتولي، في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة، والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‎



تعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور ‏مركز ‏المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎



وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم "إسلام أ." (محبوس) 21 عاما، طالب بكلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، ومقيم ‏تلبانة مركز ‏المنصورة، لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها "آمال ل." ‏معلمة على ‏المعاش، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها، فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى ‏القرابة، فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها، فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك، كوفية، ‏خمار، طرحه"، وأحضر سلاحا أبيض "سكينا"، فسدده بجسدها غير مرة، وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة، قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق، ‏واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.