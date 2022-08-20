وفاق سطيف الجزائري يحدد مدة غياب قائده جابو

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم السبت، تعرض قائده عبد المومن جابو، لإصابة ستغيبه عن الملاعب لفترة لن تقل عن 10 أيام.

وقال وفاق سطيف في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الفحص الذي خضع له جابو، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية المعسكر الإعدادي للفريق في تونس، دفع بالطبيب المعالج إلى منحه 10 أيام راحة.

وأوضح ذات المصدر أن جابو، سيخضع بعدها لكشف جديد للتأكد من شفائه التام من الإصابة وعودته للتدريبات، لافتا إلى أن اللاعب كان قد تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي قبل مواجهة نواديبو الموريتاني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، ولجأ إلى الحقن للمشاركة فيها.