أوقفت وزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، دبلوماسيين اثنين يعملان في سفارة المملكة بكولومبيا عن العمل، بعد تسرب فضيحة تعرضهما لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل امرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة "تيندر".

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، إن السلطات المغربية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف مستشار بسفارة المملكة في كولومبيا ومحاسب، عقب مثولهما أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما "أضرا بصورة الوزارة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المصدر أن المعنيين معرضان للفصل من العمل، مضيفا أن الوزارة فتحت تحقيقا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيا.

وكانت قناة التلفزة المحلية في بوجوتا "سيتي تي في" أفادت الخميس الماضي، نقلا عن مسؤول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين للتخدير والسرقة خلال مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية.