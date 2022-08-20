يبحث الآلاف من عاشقي الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري، حتى يتمكنوا من متابعة المباراة المرتقبة.

ويحرص الجمهور، على معرفة موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة لمتابعة أحداث المباراة عن كثب.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسة شرسة بينه وبين الإسماعيلي، بعد مواجهة إيسترن كومباني في الجولة لـ 31 من عمر المنافسة والتي تم حسمها بالتعادل السلبي دون أهداف.

هذا وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي على أرضية ملعب استاد برج العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 21 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء بين الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والتاسعة بتوقيت القاهرة ومصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات- دبى- أبوظبى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تمتلك قناة أون تايم سبورت حق البث الحصري للموسم الكروي، حيث يمكنك متابعة المباراة على شاشتها، ومن المرتقب أن تبدأ فقرة تحليلية قبل المباراة تمتد لساعتين.

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ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة برصيد 63 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز جمعها الفريق من 30 مباراة، حقق الفوز في 18 منها، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو الأهلي في مسابقة الدوري 56 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الـ تاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وتواجد الفريق في المنطقة الدافئة وابتعد عن مناطق الهبوط.