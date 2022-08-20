محافظ المنيا يشهد زراعة عدد من الأشجار في أحد ميادين حي جنوب المدينة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، زراعة عدد من الأشجار بأحد الميادين بحي جنوب المدينة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة، وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، وتسخير الإمكانيات لدعم المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف أن المبادرة، التي تم إطلاقها بجميع المحافظات، تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ رئيس المدينة والقائمين على تنفيذ التعمال بزراعة الأشجار بالتوازي مع باقي الميادين الرئيسية والفرعية داخل المحافظة، مؤكداً توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة.