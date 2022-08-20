ضبط المتهمين بقتل كهربائي في أبو طاحون بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم السبت، القبض على جزار ونجل شقيقه؛ لاتهامهما بقتل كهربائي بسبب رفض الأخير خطبة ابنته للمتهم الثاني، إذ أصابه المتهمين بطلق خرطوش أودى بحياته أمام عزبة حنا في الطريق أمام قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إطلاق خرطوش ومقتل شاب في قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو حسن م، 43 عامًا، كهربائي، مقيم في قرية كفر النمر التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، جراء إصابته بطلق خرطوش، وذلك أمام عزبة حنا في طريق قرية كفر أبو طاحون التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: محمود ع أ، 35 عامًا، جزار، ونجل شقيقته، بسبب رفض المجني عليه خطبة ابنته للمتهم الثاني، فيما جرى ضبط المتهمين، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق.