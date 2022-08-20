مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين في هجوم لحركة الشباب على فندق بالعاصمة الصومالية

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قال مسؤولون أمنيون في الصومال، اليوم السبت، إن 16 شخصا قتلوا عندما اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 40 شخصا آخرين أصيبوا.

وقالت الشرطة إن منفذي الهجوم فجروا عبوتين ناسفتين خارج فندق "حياة"، ثم اقتحموا المبنى وفتحوا نيران أسلحتهم، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة شبيلي .

وقامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين.

وتواصل قوات الأمن محاولاتها لتحييد الإرهابيين الذين حوصروا داخل إحدى غرف الفندق.

يشار إلى أن فندق "حياة" موقع شهير يلتقي فيه موظفو الحكومة الفيدرالية.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم عبر المنفذ الإعلامي المحلي "صومالي ميمو"، قائلة إنها قتلت عشرين شخصا بينهم أعضاء بالحكومة.

وهذا أول هجوم بهذا الحجم تشنه حركة الشباب في العاصمة مقديشو منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة التي وضعت تحرير البلاد من مقاتلي الشباب في صدر أولوياتها.

وتسيطر الحركة على أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال.

وفي 14 أغسطس، قتلت الولايات المتحدة 13 عنصرا لحركة الشباب في غارة جوية بالقرب من تيدان بالصومال، وفقا لبيان أصدرته القيادة الأمريكية الأفريقية يوم الأربعاء الماضي، وكانت هذه الغارة هى الثالثة منذ يونيو الماضي .