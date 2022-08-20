أمريكا وأوروبا تثنيان على «نافالني» في الذكرى الثانية لتسميمه

أحيت أوروبا والولايات المتحدة الذكرى السنوية الثانية لتسميم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، وربطتا بين محنته وحملة موسكو على أولئك الذين يتجرأون على التحدث علنا ضد الحرب في أوكرانيا.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، المعارض الروسي والناقد الشرس للكرملين بأنه "رجل شجاع"، قائلا إنه يدافع عن المبادئ التي توفر آفاقا جيدة للعديد من مواطني روسيا.

ونجا نافالني بأعجوبة من محاولة تسميمه على الأراضي الروسية بغاز نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، والذي يلقي باللوم فيه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وينفي الكرملين تورطه.

وبعد تعافيه في ألمانيا، حيث زارته مستشارة البلاد آنذاك أنجيلا ميركل في مستشفى شاريتيه في برلين، عاد نافالني إلى روسيا في يناير 2021، ليتم اعتقاله لدى وصوله.

ويقبع نافالني، 46 عاما، في السجن منذ ذلك الحين.

وقال شولتس إن قضية نافالني تظهر أن الحرية والديمقراطية كانتا معرضتين للخطر في روسيا، حتى قبل أن تشن موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير، مضيفا: "لكن حرية التعبير أصبحت الآن مهددة أكثر ويخشى الكثيرون التعبير عن آرائهم (في روسيا)".

وفي بروكسل، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يواصل إدانة محاولة اغتيال نافالني من خلال التسمم باستخدام غاز أعصاب كيميائي عسكري من مجموعة نوفيتشوك.

وأضاف: "ندعو الاتحاد الروسي إلى التقيد بالتزاماته بموجب اتفاقيات الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الأمر بشفافية كاملة ودون مزيد من التأخير، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".