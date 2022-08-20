أعلن نادي ليستر سيتي بشكل رسمي تجديد تعاقد الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم الفريق، لمدة موسمين مقبلين وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد ليستر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" الحفلة مستمرة.. جمي فاردي حتى 2024".

ويسعى نادي ليستر سيتي في الحفاظ على عناصره الأساسية إلى جانب التعاقد مع عدة صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

وكان فاردي قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الطامح لعقد صفقات قوية من أجل تحسين مستوى الفريق بعد الخسارتين في أولى الجولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض فاردي مع ليستر سيتي 387 مباراة في جمي المسابقات، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين للنادي برصيد 164 هدف، وخلال تلك الفترة نجح فاردي مع الذئاب في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري البطولة الإنجليزية.