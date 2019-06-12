تعليم مطروح: انتهاء امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية دون تلقي أية شكاوى

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني بشهادة الثانوية العامة، لم تتلقى أية شكاوى أو بلاغات عن صعوبة أسئلة الامتحانات أو حالات شغب داخل اللجان.

وأوضح وكيل وزارة تعليم مطروح، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة انطلقت اليوم وسط أجواء هادئة وآمنة، حيث أدى 442 طالبا الامتحان في لجنة مجمع أبي بكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، وأن غرفة العمليات الرئيسية بدأت عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة مسار امتحان اليوم الأول، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو رئيس اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن مطروح وباقي أعضاء غرفة العمليات المعنيين بمتابعة الامتحان.

وأكد أن رئيس اللجنة وزع كتب المفاهيم الخاصة باللغة العربية علي الطلاب واستلامها منهم عقب نهاية الامتحان، وأن غرفة العمليات يتم من خلالها التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ للاطمئنان على توافر الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.