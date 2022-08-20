مسؤولة بـ حياة كريمة: القطاع الطبي قطار خير يصل لكل قرى الجمهورية

وصفت الدكتورة سمر سعد، عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، القطاع بأنه "قطار خير يصل لكل قرى الجمهورية".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المبادرة" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك بروتوكول تعاون موقع مع المستشفيات الجامعية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن القطاع يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، مؤكدة أن القطاع أصبح نموذجا يحتذى به في تقديم الخدمات سواء صحية وطبية أو بيطيرية، وكذا توعوية.

وأكدت الحرص على الاستجابة السريعة لاستغاثة المرضى، لافتة إلى العمل على توفير الرعاية الطبية لكل حالة تحتاج إلى مساعدة طبية.

وأفادت بأن هناك مجلسا استشاريا يضم أكفأ الأطباء الشباب ينسق توفير أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين.