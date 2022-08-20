تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ومجالس المدن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة والتوقيتات الصيفية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد المحافظ، على حرصه على متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، لافتا إلى أن عملية التطبيق مسؤولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة؛ لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتقليل الآثار المترتبة عليها، مشدداً على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحال والمولات التجارية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة تفتيشية على عدد من المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب، للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها ومتابعة غلق المحال في المواعيد المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركزي العدوة ومطاي حملة تفتيشية، على عدد من المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.