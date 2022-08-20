 اليابان: تسجيل 253 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليابان: تسجيل 253 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 12:48 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 12:48 م
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم السبت، تسجيل 253 ألفا و265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم 25 ألفا و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 2399 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 36 شخصا، بارتفاع حالتين عن أمس الجمعة، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 616 شخصا، بانخفاض بواقع 11 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

وسجلت اليابان 254 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 16 مليونا و708 آلاف و985 حالة، والوفيات 36 ألفا و579، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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