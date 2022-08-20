 المنيا.. أكثر من 12731 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى للشهادة الثانوية - بوابة الشروق
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المنيا.. أكثر من 12731 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى للشهادة الثانوية

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:21 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:22 ص

يؤدى اليوم 12631 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة فى 10 لجان بمافظة المنيا ، على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية فى محافظة المنيا.

ويؤدي الطلاب الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30/8/2022وفقاً للجدول المعلن، حسبما صرح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

من ناحية أخرى، تابع رؤساء الوحدات المحلية الاستعداد لاستقبال الطلاب فى اللجان والتأكد من الأجراءات الاحترازية والبوابات الإكترونية أمام اللجان، مع التأكيد على منع اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول.

 

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