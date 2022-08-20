شهدت الحلقة الثامنة من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، مفاجأة كشفها الروائي عصام يوسف، على قناة القاهرة والناس، وهي قيام أحد المتسابقين ويدعى محمد إبراهيم منضم لفريق الصقور، بقطع شهر العسل الذى بدأه من أسبوعين فقط للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج العباقرة.

وقال المتسابق محمد إبراهيم، إنه عريس جديد منذ أسبوعين فقط وقرر قطع إجازة زواجه من أجل المشاركة في مسابقة العباقرة.

وأضاف: "في الحقيقة أنا عضو في جروب العباقرة وكنا مظبطين على أساس أننا نرجع بعد شهر العسل بس تفاجئنا بموعد البرنامج، وكان الحماس مسيطر علينا جدا".

وتابع: "قررنا نقطع شهر العسل وقلنا نقدر نعوض شهر العسل لكن الفرصة في العباقرة مش هنقدر نعوضها".

وعلق الروائي عصام يوسف، قائلا: "جميل جدا أنكم تبقى لسه متزوجين من اسبوعين وتقطعوا شهر العسل وتيجوا، بس لازم نشكر مرات المتسابق محمد إبراهيم أنها تسمع كلامك وتيجي معاك العباقرة ودي حاجة جميلة ولازم كلنا نحتفل بيهم وبنفتخر أنكم خاطين العباقرة كأولوية".