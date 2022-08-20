التعليم العالي: تنسيق الجامعات الأهلية قاصر على خريجي هذا العام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الثانية يتم بنفس الآلية المتبعة خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، متاحة لمساعدة الطلاب في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أن التنسيق الخاص بها يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى إصدار الوزارة بيان رسمي بالحد الأدنى لكل الجامعات الأهلية، التي تبدأ العام الدراسي المقبل في 1 أكتوبر، مؤكدًا أنه «يحق للطالب الذي لم يوفق في الحصول على رغبة تخص القطاع أو الكلية التي يحبذ الانضمام لها، التقدم لمرحلة تنسيق الجامعات الأهلية».

ونوه متحدث التعليم العالي، إلى أن «التقديم للجامعات الأهلية الجديدة يقتصر على طلاب الثانوية العامة هذا العام»، قائلًا إن «أصحاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، تتاح لهم الفرصة للتنسيق، بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من التنسيق الإلكتروني».

وذكر أن أصحاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، يتقدمون عن طريق الجامعات الأهلية مباشرة، مشددًا على أن تنسيق الجامعات الأهلية قاصر على طلاب الثانوية العامة خريجي هذا العام.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن العدد الأكبر من طلاب الثانوية العامة نسق بنجاح في المرحلة الثانية للتنسيق، متابعًا: «الأمور تسير بصورة طبيعية، والمرحلة قرر لها الانتهاء مساء الاثنين، لكن لا يمكن توقع نتائج إلا بعد انتهاء المرحلة وإجراء التحليل الإحصائي لها».