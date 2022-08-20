الاستخبارات البريطانية: التفجيرات المتكررة تضغط على قوات الغزو الروسي خلف الخطوط

أعرب خبراء الاستخبارات البريطانية، عن اعتقادهم بأن التفجيرات المتكررة تمثل ضغطا على قوات الغزو الروسي في أوكرانيا، خلف خطوطها، جنوبي الجمهورية السوفيتية السابقة.



جاء ذلك في التحديث اليومي الذي تصدره وزارة الدفاع البريطانية عن تطورات سير المعارك في أوكرانيا.



وفي الوقت نفسه، ذكرت الاستخبارات البريطانية أن أيا من الجانبين لم يحقق تقدما في الجبهة الأمامية "لكن التفجيرات المتكررة خلف الخطوط الروسية ربما شكلت ضغطا على اللوجستيات الروسية والقواعد الجوية في الجنوب".



وأضاف الخبراء أن مسار الأحداث على الجبهات لم يطرأ عليه، بوجه عام، سوى تغييرات طفيفة في الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن من المحتمل ألا يطرأ تغيير على هذا الوضع في هذا الأسبوع.



وفيما يتعلق بالطرف الذي سيأخذ زمام المبادرة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة، قال الخبراء إن ذلك يتوقف على أي طرف سيتمكن من تقديم "قوات مقنعة وحاسمة لشن عمليات هجومية".



ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تنشر الحكومة البريطانية بانتظام تفاصيل عن أحدث معلوماتها عن الصراع. وتتهم موسكو لندن بحملة تضليل مستهدفة.