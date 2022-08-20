قطر تدين بشدة هجوما على فندق بالعاصمة الصومالية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى.



وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال.



كان مسؤولون أمنيون في الصومال قالوا في وقت سابق اليوم، إن عشرة أشخاص قتلوا عندما اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندق "حياة" في العاصمة مقديشو، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة شبيلي.