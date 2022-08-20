الشرطة الأمريكية تفتح تحقيقا بعد العثور على قدم بشرية بـ«النبع الحار»

عُثر على قطعة من قدم بشرية في نبع حار في "يلوستون"، وفقما أفاد، الجمعة، المتنزه الوطني الأمريكي الذي يحقق في ملابسات الواقعة.

وعثر أحد الموظفين، على جزء من قدم داخل حذاء في "أبيس بول"، أحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه، وتبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية.

وأوضح بيان أصدره يلوستون أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بينت أن "أمرا حصل لشخص صباح يوم 31 يوليو 2022" في هذا الحوض.

وأضاف المتنزه في بيانه أن المعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، مشيرا إلى أن "التحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة".

وهذا الحادث المأساوي ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأمريكي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.

ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات و"توخي الحذر الشديد" بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية.

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم الممتد بين ولايات "وايومنغ" و"أيداهو" و"مونتانا" (شمال غرب الولايات المتحدة) نحو 4,8 ملايين عام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحراري الأرضي ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة في العالم.