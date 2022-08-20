ستة من سكان هونج كونج يقرون بتهم تخريب الدولة

أقر ستة من سكان هونج كونج، ينتمون إلى مجموعة طلابية مؤيدة للاستقلال اليوم السبت، بالتهم المنسوبة إليهم بتخريب الدولة، بموجب قانون أمني صاغته بكين، طبقا لبوابة "إتش.كيه01" الإخبارية.

وأضافت البوابة الإخبارية، أن قضية متهم سابع، لم تُحل بعد، حيث أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للمداولات القانونية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ومثل هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة الجزئية في هونج كونج.

ويُتهم أعضاء من جماعة "عودة الشجاع"، الذين كانت تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما، وقت اعتقالهم العام الماضي، بالتآمر مع أشخاص آخرين، في الفترة بين يناير ومايو 2021، في التدبير أو المشاركة في الإطاحة أو تقويض حكومتي الصين وهونج كونج.

كان قد تم اعتقال السبعة في مايو الماضي بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ربما تعد تخريبا للدولة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، في ذلك الوقت، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها.