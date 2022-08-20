ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورات تدريبية مجانية بمختلف المحافظات تحت عنوان: "ابدأ مشروعك"؛ بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتعليمهم أسس المحاسبة والإدارة المالية بشكل مبسط ودقيق بحسب بيان جهاز تنمية المشروعات.



وقالت أمل عطية إحدى المتدربات، إن تخصص دراستي الأكاديمية كان في مجال التجارة إلا أن محتوي البرنامج التدريبي كان مختلف كل الاختلاف عن الدراسة الأكاديمية، مؤكدة على اكتسابها الخبرة الكافية لإدارة مشروعها بطريقة سليمة عن طريق تعرفها على آليات الإدارة الصحيحة ماليا ومحاسبيا.



وأشارت أمل، إلى أنها بدأت مشروعها منذ عامين وهو مدرسة تعليم القيادة للفتيات، متابعة: ''اكتشفت إني كنت أسعر الخدمات بطريقه خاطئة وتعرفت على الطريقة الصحيحة لإعداد دراسة الجدوى مما سيساعدني على الحصول على تمويل مناسب لمشروعي".



وأفاد إبراهيم سعيد صاحب شركة دعاية، بأنه أقبل على حضور البرنامج التدريبي لكي يطور من نشاط شركته، مضيفاً أنه على الرغم من توقف نشاط شركته في الوقت الحالي إلا أنه على وشك استئناف نشاطه من جديد.



وأوضح إبراهيم قائلا: "بعدما أنهيت البرنامج التدريبي أدركت أبعادا أخرى لإدارة مشروعي".



وأشار إبراهيم، إلى أنه اختار التوجه للعمل الحر منذ 8 سنوات، قائلا: "في عام ٢٠٠٧ كنت أعمل محاسب بأحد القرى السياحية حتى وصلت إلى مدير عام ومن ثم قررت الاستقالة وتأسيس شركتي الخاصة".



وأشارت سكينة الحسينى إلى أنها أقدمت على حضور البرنامج التدريبي لتحقق حلمها في إنشاء محتوي تعليم تفاعلي للطلاب لتنمية مهاراتهم في الرياضيات.



وأضافت أن تبادل الخبرات بين المتدربين هو ما ساعدها على أخذ خطوة نحو حلمها.



وتابعت سكينة: "بعد انتهائي من البرنامج التدريبي بدأت في إنشاء المحتوى الخاص بي واستفدت من الخبرات المتنوعة للمدربين والمتدربين المشاركين في الدورة التدريبية حيث قدموا لي المساعدة لوضع خطة مشروعي وتطويره".



والجدير بالذكر أن باب التقدم لهذه الدورات التدريبية متاح لجميع المواطنين وهي دورة مدتها 5 أيام مخصصة للراغبين في إقامة مشروعات ولديهم أفكار محددة ويمكن للراغب في الانضمام إلى تلك الدورات التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظته.



وتتمثل شروط الانضمام للبرنامج في الآتي:

- السن من 21 إلى 55 سنة.

- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

- تأدية التجنيد للذكور أو الإعفاء منه.

- التفرغ أثناء التدريب.

- الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب أو بمحافظة مجاورة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.