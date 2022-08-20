قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن عدة جهات بالدولة كانت مسؤولة عن إصدار الرخص الصناعية للمستثمرين، لافتًا إلى تولي الهيئة مسؤولية إصدار الرخصة اعتبارًا من عام 2017.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الفترة الماضية شهدت مشكلات في إصدار الرخص، منوهًا إلى أن بعض المستثمرين اشتكوا من طول الفترة لاستصدار الرخصة.

ونوه إلى أن مدة استصدار الرخصة في بعض الأوقات كانت تتعدى أشهرًا، معقبًا: «عدنا للقانون وبحثنا المشكلات الموجودة في الهيئة ومع الجهات الأخرى، وأكبر مشكلة متعلقة بتحديد القانون رقم 15 فترة عامين لتوفيق الأوضاع».

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة عرضت الأمر على مجلس الوزراء، من أجل فتح فترة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي، مشيرًا إلى أنه بتعليمات رئيس الوزراء، يكون صدور الرخصة الصناعية في مدة لا تزيد عن 20 يومًا.

وتابع: «المستثمر يقدم الطلبات الخاصة بالرخصة للهيئة، وتعهد على نفسه للقيام بكل الإجراءات طبقًا للأكواد الخاصة بالحماية المدنية والموافقات البيئية، والهيئة تنهي الإجراءات الخاصة نيابة عن المستثمر بحيث تصدر الرخصة في مدة لا تزيد عن 20 يوما».