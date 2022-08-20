الكهرباء تنفي قطع التيار عن غير الملتزمين بترشيد الاستهلاك: مش هنضلم على الناس

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التصريحات المتداولة حول قطع الوزارة الكهرباء عن أي مبنى غير ملتزم بخطة ترشيد الاستهلاك، التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أنه «كلام غير دقيق».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن هناك تنسيقًا بين كل الجهات الحكومية، لتحقيق التزام الجهات الحكومية والهيئات والوزارات بتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، موضحًا أن الوزارة لا تمنع استخدام الكهرباء.

وأضاف أن «الكهرباء تُفصل بعد أوقات العمل الرسمية، وكذلك الإنارات الخارجية لمباني الجهات الحكومية والهيئات والوزارات؛ لأنها زيادة عن الاحتياج المطلوب»، قائلًا إنه يتم متابعة مواعيد إغلاق المراكز التجارية، بالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

وتابع متحدث الكهرباء، تعقيبًا على تلك التصريحات: «مش هنخلي الناس تتأثر بالترشيد الذي ننادي به، مش هنضلم على الناس المحلات، كلٌ في مجاله يتابع تنفيذ الإجراءات المطلوبة، ونصل إلى الهدف المطلوب».

وفي سياق متصل، تحدث عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا ما يؤكد على أن «توفير الطاقة والكهرباء أمن قومي».

وأكد أن مصر لديها من الطاقة والكهرباء ما يلبي الاحتياجات، ذاكرًا أن الاجتماع تناول المشروعات التنموية مثل «دلتا مصر»، والذي شهد توقع عقدين أمس لمحطات روافع مياه خاصة بالمشروع الضخم، الذي يمثل خطوة هامة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء.