السلطات الموالية لروسيا تعلن عن قصف أوكراني جديد على محطة نووية



أبلغ مسؤولون روس عن قصف جديد بالقرب من محطة زابوريجيا النووية المحتلة في جنوب أوكرانيا في وقت متأخر من اليوم السبت.



وقالت الإدارة العسكرية الروسية في مدينة إنرهودار، حيث تقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، إن أنظمة السلامة والتحكم الحرجة لم تتضرر.



وأضافت أن الذخائر التي زود بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) أطلقت من الضفة المقابلة لنهر دنيبرو وأصابت الموقع بالقرب من مبنى إداري، مضيفة أنه تم تسجيل أربعة مقذوفات.



ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.



وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا وتكرارا بقصف المحطة والتخطيط لشن هجمات على الموقع مما يثير مخاوف من كارثة نووية محتملة.