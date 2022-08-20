رئيس أركان الجيش الجزائري: عازمون على المساهمة في تجاوز محن البلاد

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم السبت، عزم الجيش على "المساهمة بفعالية في تجاوز المحن والملمات التي تشهدها الجزائر"، وأن هدفه الأسمى هو "الحفاظ على أمانة الشهداء الأبرار، وصون حاضر الجزائر ومستقبلها".

وهنأ شنقريحة، كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والموظفين المدنيين التابعين للجيش بمناسبة احتفال الجزائر بيوم المجاهد الموافق لـ20 أغسطس/آب من كل سنة، وهي الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام.

وقال شنقريحة، في رسالة التهنئة التي نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية في صفحتها على موقع فيسبوك: "هذه الذكرى جديرة مثل غيرها من المحطات التاريخية الوطنية الأخرى، بأن تُحفظ في الذاكرة الجماعية للجزائريين لكي تبقى شاهدا على جسامة التضحيات وعلى صلابة عزيمة الشعب الجزائري وقوة إرادته وشدة ارتباطه بأرضه، وإصراره على العيش حرا كريما".