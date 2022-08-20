خطوبة المطرب عبد الفتاح الجريني على المطربة جميلة

أعلن المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني خطبته على المطربة المغربية جميلة، حيث نشر صورا جمعتهما سويا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكان المطرب عبد الفتاح الجريني قد تصدر التريند خلال الأيام الماضية بأغنية "يا حبيبي" بعد عامين من طرحها عبر يوتيوب، حيث تنافس رواد السوشيال ميديا على غنائها ونشر مقاطع مختلفة منها.

ويواصل المطرب عبد الفتاح الجريني، حاليا، التحضير لأحدث ألبوماته مع شركة روتانا، المقرر إطلاقه قريبا، والذي يحتوي على 12 أغنية متنوعة بين المصري والمغربي، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم: أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج، وعزيز الشاذلي، وعمرو الشاذلي.