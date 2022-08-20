مقتل 32 شخصا على الأقل في حادثي سير بجنوب تركيا



لقي 32 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب عشرات في حادثي سير كبيرين بجنوب تركيا اليوم السبت.



وذكرت السلطات المحلية التركية اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون، في تصادم عدة سيارات في مدينة "غازي عنتاب" جنوبي تركيا.



وقال داوود جل، والي غازي عنتاب للصحفيين في موقع الحادث إن ثلاثة رجال إطفاء وأربعة موظفين طبيين وصحفيين اثنين، من بين القتلى في الحادث المأسوي.



وأضاف الوالي أن فريق الإنقاذ كان في الموقع للتعامل مع حادث تحطمت خلاله حافلة صغيرة على الطريق السريع بين وسط مدينة غازي عنتاب ومنطقة "نسيب" على طول الحدود السورية.



وتحطمت حافلة بعد ذلك، في الموقع مما أدى إلى مقتل أعضاء فرق إنقاذ وصحفيين اثنين، كانا هناك لإعداد تقرير عن حادث السيارة الأولي.



وأضاف أن الحافلة انقلبت وانزلقت لمسافة 200 متر، مما أدى لاصطدامها بسيارة إسعاف وسياراة للإذاعة الخارجية .



وبعد ساعات وعلى بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق، قتل 16 شخصا آخر وأصيب 29 آخرون، ثمانية منهم في حالة خطيرة، بعد أن فقدت شاحنة السيطرة واصطدمت بحشد في بلدة ماردين، حسبما قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.



وكتب قوجة على تويتر: "لقد دمرنا حادث مروري ثان"، قائلا إن مكابح الشاحنة تعطلت قبل أن تصطدم بالحشد في منطقة ديريك في ماردين، على طول الحدود مع سوريا.



وعرضت محطات البث الحكومية لقطات للشاحنة وهي تسير بسرعة عالية وسط حشد من الأشخاص الفارين.