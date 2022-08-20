تأجيل زيارة الرئيس الإندونيسي إلى السعودية

تم تأجيل زيارة الرئيس الإندونيسي -رئيس مجموعة العشرين- جوكو ويدودو إلى المملكة العربية السعودية التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم السبت.



وقال مصدر في السفارة الإندونيسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن التأجيل تم بالاتفاق بين الجانبين إلى وقت لاحق "ربما يسبق انعقاد قمة مجموعة العشرين".



وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الزيارة بعد أن كانت الأولى مقررة في شهر يونيو الماضي بسبب ارتباطات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



ومن المقرر أن تستضيف جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر المقبل قمة مجموعة العشرين.