أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ غدا الأحد، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر أغسطس الجاري من المساعدات النقدية للأسر الفلسطينية "المتعففة" في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قوله: "المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة".

ولفت العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي.