تدريبات تأهيلية لـ إمام عاشور وعبدالغني في مران الزمالك

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خاض إمام عاشور ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة، على هامش تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

وشهدت الفقرة خوض الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بدون الكرة ، بجانب بعض تدريبات الاستشفاء عقب مشاركتهما في مباراة فاركو الأخيرة بصورة أساسية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.