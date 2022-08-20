المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه يتوجهان إلى كندا غدا

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك التوجه إلى كندا غدا الأحد.

ويتمثل الهدف الرئيسي للزيارة في تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمناخ، كما ستتطرق المحادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي بالإضافة إلى بحث كيفية التعامل مع الصين.

يذكر أن زيارة شولتس وهابيك طويلة على غير العادة حيث ستستغرق ثلاثة أيام وتتضمن ثلاث محطات.

وسيبدأ المستشار ونائبه الزيارة من مدينة مونتريال حيث سيجريان محادثات سياسية بعد غد الاثنين مع ترودو الذي تقع دائرته الانتخابية في هذه المدينة، وبعد ذلك سيتوجه شولتس وهابيك بصحبة ترودو إلى تورنتو، العاصمة الاقتصادية حيث سيشاركون في مؤتمر اقتصادي ألماني كندي.

ويرافق شولتس وهابيك وفد اقتصادي يضم أكثر من 12 شخصية من ممثلي القطاع الاقتصادي الألماني.

وسيتوجه شولتس وهابيك يوم الثلاثاء إلى المحطة الثالثة والأخيرة في زيارتهما وهي منطقة ستيفنفي النائية في مقاطعة نويفندلاند على ساحل الأطلسي، وستدور الزيارة في هذه المنطقة حول تطوير تقنيات الهيدروجين وإنشاء سلاسل توريد للهيدروجين، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص هناك.

وتعد كندا ثاني أكبر دول العالم مساحة بعد روسيا، غير أن الكثافة السكانية فيها ضعيفة نسبيا إذ يبلغ عدد سكانها زهاء 37 مليون نسمة.

وتعد كندا شريكا لألمانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي (ناتو).