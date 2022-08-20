عبر المتسابق ابراهيم منصور، من المشاركين في النسخة الجديدة ببرنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، على قناة القاهرة والناس، عن أمنيته باستكمال تعليمه حتى يعمل مستشارا في مجال حقوق الإنسان لمساعدة رفاقه من ذوي الهمم والقدرات الخاصة للحصول على حقوقهم في مصر.

وقال منصور، خلال مشاركته في الحلقة الثامنة من البرنامج، إنه من مواطني شمال سيناء وحاصل على دبلوم تجارة ويحلم بأن يكون مستشارا في مجال حقوق الإنسان ويجيب حقوق ذوي الهمم في مصر.

وأضاف: " أنا من ذوي الهمم وحاسس بيهم ونفسي أجيب حقوقهم وأعدل القوانين الخاصة بهم".

وبادر برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، ومقدمه الروائي عصام يوسف، عن إعلان تكفل البرنامج بتعليم المتسابق ابراهيم منصور، ومساعدته في الالتحاق بكلية الحقوق.

وعلق عصام يوسف: "موافق جدا على كلامك وأيدي في أيدك ولو عايز تخش كلية الحقوق برنامج العباقرة سيتكفل بتعليمك بدون تردد وبدون تفكير واحنا جاهزين".