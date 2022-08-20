زلزال بقوة 5 درجات يضرب الفلبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة خمس درجات ضرب إقليم "ماسبات" الفلبيني، صباح اليوم السبت.

وأضاف المعهد أن الزلزال وقع حوالي الساعة الثالثة و22 دقيقة صباحا، على بعد حوالي ستة كيلومترات شمال شرق مدينة "ماسبات" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

ووقع الزلزال على عمق 15 كيلومترا، طبقا لما ذكره المعهد، في تقرير له في الساعة الخامسة صباحا.

وأشار المعهد إلى احتمال حدوث أضرار بالبنية التحتية وهزات ارتدادية ناجمة عن الزلزال.

وتشهد الفلبين ثوران براكين وزلزال بسبب موقعها على «حلقة النار» في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

وكان أحد أقوى الزلزال قد ضرب جزيرة لوزون بشمال الفلبين في يوليو 1990، وبلغت قوتة 7.8 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل أكثر من 2400 شخص.