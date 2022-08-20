قرار سعودي جديد تجاه مغادري المملكة نهائيا

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قررت السلطات السعودية المختصة السماح للوافد الذي غادر المملكة مغادرة نهائية باستبدال رخصة قيادته القديمة بأخرى جديدة حين عودته إلى المملكة مرة أخرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية، إعلان الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد الذي عاد إلى المملكة بعد مغادرتها نهائيا أن يستبدل رخصته القديمة برقم الهوية الجديدة التي حصل عليها.

ولفتت إلى أنه يقوم بسداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

وعن الوافد القادم إلى المملكة بتأشيرة زيارة، قررت الإدارة العامة للمرور ان تسمح له بالقيادة برخصته الدولية أو الأجنبية لمدة سنة أو إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.